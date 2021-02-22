Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Gürsel Aksel Stadı'nın açılışına katıldı (2) - Son Dakika

Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi tarih verdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı'daki Deprem Konutları Temel Atma ve Gürsel Aksel Stadı Açılış Töreni sırasında, Taraftar Meydanı'nda kurulan platforma video konferans yöntemiyle katıldı.

Bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Fevzi Zemzem'lerin forma giydiği Göztepe'nin güzel bir stada sahip olduğunu belirterek "Dün akşam da tabii ki bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da çok farklı bir zamana rastladı." dedi.

Erdoğan, İzmir'in şanına yakışan ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği 20 bin kişilik bir stadın 400 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi statlarına aday gösterilen Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye'nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Stadın yapımına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu İzmir'de inşa edilen Yüksek Performans Merkezi'nin açılışını Erdoğan'ın bir sonraki ziyaretinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alpay Bey, orada top oynanır." demesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Türkiye her alanda olduğu sporda da tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size dünya kupası şampiyonluğu, Avrupa kupası şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz." dedi.

Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı stada davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bıraktığını söylediği Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de söz alarak " İstanbul'la uğraşmak kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz size. 95 yıllık rüyamızdı bu. Çok övünebileceğimiz bir stadımız var. Burada sizi bir maça bekliyoruz pandemi sonrasında." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Bu beladan kurtulalım da inşallah, şöyle bir jübile mi olur, ondan sonra orada sembolik bir maç mı yapabiliriz. Böyle bir ayarlama olabilir ama vekaleten Alpay o işi götürür zaten." dedi.

TFF Başkanı Özdemir'den milli maç müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de cuma günü Adana Stadı'nın açıldığını hatırlatarak "Bugün de Gürsel Aksel Stadı'nı açıyoruz. İnşallah pandemi süreci bitince, seyircili maçlar oynandığında bu stadyuma da bir milli maç ile buraya da iltifat edebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ve İzmir'deki iki stadın da çok güzel olduğunu belirterek "Bundan sonra bütün iş neticeler." dedi.

Erdoğan'ın "Bir gelecek temennisi ile dağıttık mı, makasları geri vermeyin, bugünün anısına makaslar sizlerde hatıra olarak kalmalıdır. ya Allah, ya Bismillah." demesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Törene katılan milli sporcular Ferhat Arıcan ve Emre Sakçı ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den stat hakkında bilgi aldı.

Açılışa Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, diğer İzmir kulüplerinin başkanları, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcular da katıldı.