Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Kabine'nin ardından emekli memurlarımıza yeni müjdemizi açıklayacağız

AK Parti'de bugün kongre heyecanı yaşanıyor. "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ile yapılan ve Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağan Kongresi'ne 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kongrede AK Parti'nin MKYK üyeleri belirlenecek ve yerel seçim için start verilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun bir katılımın gerçekleştirildiği kongrede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Kabine toplantısının ardından memur emeklileri için müjde vereceklerini söyledi.

"YENİ MÜJDEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, AK Partimizin değerli mensupları, kıymetli misafirler, salonumuzun dışında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönlüyle, kalbiyle burada olan değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kongremizi teşrif eden saygıdeğer devlet başkanlarına, bakanlara ve parti temsilcilerine hoş geldiniz diyorum. Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır.

"BU SEVDA TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETME SEVDASIDIR"

Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye bin yılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, "yok sayıldıkça daha çok var olanların" sevdasıdır. Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, ak sakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır.

Kuruluşundun bugüne AK Parti'nin temsilcisi olduğu sevdaya, davaya, yürüttüğü çalışmalara, verdiği mücadeleye destek olan, katkı sağlayan, fedakârca sorumluluk üstlenen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet verip de ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bilhassa, ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MUŞTUSUNU BİR KEZ DAHA CÜMLE ALEME İLAN EDECEĞİZ'

Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gece-gündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir vatandaşıma, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu bir kez daha cümle aleme beraberce ilan edeceğiz. Davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.

'SİVİL, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE KUŞATICI BİR ANAYASAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Cumhurla Cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

"LGBT'Yİ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TANIMIYORUZ"

Biz LGBT'yi tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün. LGBT'yi Cumhur İttifakı olarak da tanımıyoruz. Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

"CANİLERDEN DÖKTÜKLERİ HER KANIN HESABINI MİSLİYLE SORACAĞIZ"

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz. Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız.

İSRAİL VE HAMAS'A ÇAĞRI: TARAFLARI İTİDALLİ DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Fevri adımlardan uzak durmalı.

'İŞÇİ VE EMEKLİLERİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız. Kaderini ülkesinin ve milletinin kaderiyle bütünleştirmiş bir partiye, bir kadroya ve bir ittifaka yakışan da budur. Bize düşen hak ve hakikat mücadelesini son nefesimize kadar sabırla sürdürmektir. Bugün buradaki birlikteliğimizi, işte bu ahdin ve azmin sembolü olarak görüyoruz. Rabbim bu kutlu mücadelede yolumuzu, bahtımızı açık eylesin… Rabbim bu meşakkatli yolda istikametini kaybedenleri de ıslah eylesin.

"İLK KABİNE TOPLANTIMIZDAN SONRA EMEKLİ MEMURLARA MÜJDEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ"

İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız."