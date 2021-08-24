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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

24.08.2021 16:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdiğini bildirdi.

Parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, gençlik ve spor alanlarında yaptıkları hizmetleri anımsattı, gençlik merkezi sayısını 9'dan 376'ya, spor tesisi sayısını 1575'ten 3 bin 915'e çıkarttıklarını söyledi.

Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitesinin, 182 binden 717 bine ulaştığını belirten Erdoğan, yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 liradan 1950 liraya yükselttiklerini anlattı.

Aile ve sosyal hizmetlerde, son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğindeki 360 sosyal hizmet merkezini hamdolsun hizmete açtık. Kamudaki engelli istihdamını 5 bin 777'den 60 binin üzerine çıkardık. Çalışma ve sosyal güvenlikte, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, bugün 2 bin 825 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 2002 yılında 12 milyon seviyesindeyken bugün 24 milyonun üzerindedir."

"Adalet teşkilatını güçlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara geldiklerinde 9 bin 349 olan hakim savcı sayısının bugün, 21 bin 904'ü bulduğunu kaydeden, "Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 artırarak, adalet teşkilatını güçlendirdik. Bu hizmetlerin en yüksek standartlarda verilebilmesi için 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet binası inşa ettik." dedi.

İçişlerinde, yerel yönetim mevzuatlarında yaptıkları düzenlemelerle mahalli idare sistemini mali olarak güçlendirmenin yanında daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, vatandaş-muhtar iletişimini ve iş birliğini etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtar Bilgi Sistemi'ni kurduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göçle daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduklarını da dile getirerek, "Fırat Kalkanı Operasyonu'nun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Milli savunmada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarıyla güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik, ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırdık." diye konuştu.

"Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla sarmış olacağız"

Ulaştırmada, 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini, 28 bin 284 kilometreye, 1714 kilometreden devraldıkları otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kara yolu tünel sayımız 83'ten 447'ye, kara yolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit tünelleri gibi eserleri ülkemize Marmara, Avrasya gibi tünellerle kazandırdık. İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu yatırımlarıyla karayolu yolculuğunun standartlarını yükselttik. Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nu tamamladığımızda, Marmara bölgemizi çepeçevre otoyolla sarmış olacağız. Tüm bu yatırımlar, gelecek nesillere, göğsümüzü gererek miras bırakacağımız iktidarımızın mührü eserlerimiz olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demir yollarında ise toplam 1213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettiklerini hatırlatarak, aynı şekilde 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki mevcut demir yollarını neredeyse tümüyle yenilediklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk lojistik üssü olan Ankara Lojistik Üssü'nü, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Kars-Tiflis- Bakü Demiryolu Projesi'ni, Ankara Etimesgut Garı'nı, Konya Selçuklu Garı'nı tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "Hava yollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 30 ilave ile 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli kısmını hizmete sunduk. Denizcilikte tersane sayımız 37'den 84'e, yat bağlama kapasitemiz 8 bin 500'den 18 bin 545'e çıktı." dedi.

Erdoğan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde, 2002'de sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısının, bugün 84 milyona, e-devlet kullanıcısı sayısının 56 milyona ulaştığına dikkati çekti.

"19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve şehircilik ile tarımda yapılan yatırımları ise şöyle anlattı:

"Son 19 yılda atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştı. Son dönemde 79 ilde 60,6 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bugün 76 adedini tamamladık. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bile bulmayan Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'mız geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı geçti. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 2002 yılındaki 20,8 milyon hektar seviyesinden aldık, 22,9 milyon hektara çıkardık."

Erdoğan, dışişlerinde 2002'de 163 olan dış temsilcilik sayısını, 252'ye çıkarmak suretiyle Türkiye'yi dünyanın en büyük 5'inci temsil ağına sahip ülkesi haline getirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayinde 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Hamdolsun bugün artık Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir." diye konuştu.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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