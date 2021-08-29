Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen AKINCI TİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi amacıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin yeni ürettiği teknolojilerle birlikte dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bugün Türk SİHA'larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar.
Bu başarıların ardında yapamayız beceremeyiz diyen mandacı zihniyetlere inat en iyisini biz yaparız diyen inanmış yiğitle var. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatlarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
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