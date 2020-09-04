Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara- Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır."
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