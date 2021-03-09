Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi
09.03.2021 18:17
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.
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