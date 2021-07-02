BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edilen Erdoğan, ziyaretin ardından cuma namazını fabrika yerleşkesindeki camide kaldı.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ziyaret sırasında yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

İstanbul 'dan helikopterle Sakarya 'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasında tören kıtasını selamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank paleti fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

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