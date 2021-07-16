Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

16.07.2021 16:08

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyor, onlara karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, kahraman askerlerin yarım asra yakın bir süre önce Kıbrıs'ta sadece oradaki Türklerin canlarını kurtarmakla kalmadığını, bu milletin üzerindeki külleri en zor şartlarda bile silkip atabileceğini gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, neredeyse 40 yıl boyunca süren terörle mücadele döneminde kurulan tüm tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruşun yeniden başarılabilineceğinin işareti olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK'lı ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek ortaya koyduğumuz kararlılık ve elde ettiğimiz başarı, oyunu tümden değiştirmiştir. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil, tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Karabağ'ın azatlı mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz hasbi destek ve sadece 44 günde kazanılan zafer, bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. İnşallah şimdi başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum; bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyor, onlara karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Binlerce, on binlerce kilometre öteden özellikle ses verip gelip, sırf kendi siyasi ve ekonomik çıkarları, güvenlik ve refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz. Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez. Türk'ün olduğu yerde ancak güven olur, huzur olur, refah olur. Aksi yönde tek bir örnek gösterilemez. İşte bunun için milletimiz hep ordusunun muzaffer askerinin şanlı, ülkesinin güçlü olması dileğiyle dua eder. Bugün mezun olan siz subaylarımız görev yerlerinizde işte böyle şanlı bir orduya kumanda edeceksiniz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum."

"Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada başı dik bir şekilde kendi politikalarını uyguluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Mehmet Akif Ersoy'un "Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey/ Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?/ Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar/ Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" dizelerini okuyarak, "Bizlere düşen görev tarihte yaşadıklarımızdan gereken dersleri çıkartarak, gereken ibretleri alarak, tekerrürlerin önüne geçmektir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca en kritik dönemlerde çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Bu hamlelerin, nasıl kesintiye uğradığına baktığımızda, kimisinin gerisinde çok basit kişisel hesapların, kimisinin gerisinde vizyonsuzların, kimisinin gerisinde de çok daha sıkıntılı durumların olduğunu görüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun kaçırdığımız her fırsatın ülke ve millet olarak bize çok ağır maliyetleri olmuştur. Demokrasimizin aldığı yaraların maliyeti milli birlik ve beraberliğimizin tehlikeye girmesine kadar varmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Kalkınmada yaşanılan gerilemenin maliyetinin sadece yoksulluk olarak değil, aynı zamanda sanayiden ticarete, her alanda tıkanıklık şeklinde karşılarına çıktığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi sadece 3-5 tarım ürünü, 3-5 maden ve katma değeri düşük 3-5 ürüne mahkum edenlerin gayesi, aslında istikbalimizin, istiklalimizin önünü kesmekti. Hamdolsun büyük uğraşlar, mücadeleler, fedakarlıklar neticesinde Türkiye bu kısır döngüyü kırmayı başarmıştır. Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, 15 Temmuz'un zirvesi olduğu mücadele süreciyle de özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık. Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada başı dik bir şekilde kendi politikalarını uyguluyor, sahada ve masada en güçlü şekilde temsil ediliyorsa işte bu sayededir. Milletimize böylesine kritik ve tarihi dönüm noktasında kendisine liderlik etme şerefini bize bahşettiği için ne kadar hamd etsek azdır. Kahraman ordumuzun önce vesayet odakları, ardından FETÖ'cü hainler eliyle maruz kaldığı tüm saldırılara ve aldığı yaralara rağmen çok kısa bir sürede asıl gücüne, potansiyeline, vizyonuna ulaşması yürüdüğümüz yolun doğruluğunun ispatıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, 2053 vizyonunu çocuklarımıza, 2071 vizyonunu da torunlarımıza miras bırakma konusundaki kararlılığımız, attığımız her adımda karşımıza çıkan fotoğrafla biraz daha perçinlenmektedir. Milli Savunma Üniversitemizin işte bu büyük fotoğrafın en önemli unsurlarından biri olarak ordumuza yetiştirdiği subay ve astsubayların her birini aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan birer ışık olarak görüyorum. Bir kez daha bugün mezun olan subaylarımızı tebrik ediyorum. Misafir mezunlarımızdan ülkelerine döndüklerinde tüm dost ve kardeş halklara selamlarımızı iletmelerini istiyorum."

(Bitti)

Milli Savunma Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti 17:01 Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı 16:58 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 16:18 Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı 16:05 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı 15:59 Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı 15:56 Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı 12:25 Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:00 Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti
16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı
16:57 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
16:56 "Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı
16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
16:04 Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi
16:00 Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı
15:58 Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı
15:57 Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu
15:56 Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar çıktı! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda karar çıktı! 9 kişi, yağmacılık suçuyla tutuklandı         
17:02
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
"Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı         
16:56
Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi         
16:20
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı         
16:01
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 17:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement