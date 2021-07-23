Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'deki selin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'deki selin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor."

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