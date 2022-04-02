Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

02.04.2022 22:51
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan güreşçileri tebrik etti - Son Dakika


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