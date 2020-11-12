Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
12.11.2020 15:55
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.
(İHA)
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