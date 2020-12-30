Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki terör saldırısında kahraman olan iki Türk'ü kabul etti
30.12.2020 21:12
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesindeki terör saldırısında büyük kahramanlık göstererek yaralılara yardım eden iki Türk vatandaşını kabul etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan terör saldırısında yaralı polis ve vatandaşa yardım ederek kahraman olan Recep Gültekin ve Mikail Özen'i kabul etti.
(İHA)
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