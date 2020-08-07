Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde -1
Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldiAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı.
İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:20
Kaynak: DHA
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