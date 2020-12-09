Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere başkent Bakü 'ye gelen Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti.

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim