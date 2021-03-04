Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan düşen helikopter hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan düşen helikopter hakkında bilgi aldı
04.03.2021 20:04
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu. - ANKARA
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