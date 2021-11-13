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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

13.11.2021 15:32

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyle telefonda görüştü, taziyelerini iletti.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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