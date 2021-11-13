Bankalar artık bu işlemler için müşteriden ücret alamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da kılıçlı saldırganın kurbanı olan Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet eden ailesini ziyaret etti, başsağlığı diledi. Ziyaret esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aileyle telefonda görüştü, taziyelerini iletti.