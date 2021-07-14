Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız."

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Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

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