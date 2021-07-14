Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine canlı bağlantıyla katılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın- Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız."
Kaynak: AA
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