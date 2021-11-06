Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu toprakları, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı. (3)

"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma tarihindeki sıkıntılara baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin millete ve milletin değerlerine düşman faşizminin ayak izleri çıkmaktadır"

"Ne zaman ki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti işte o vakit hep birlikte sıkıntı çekmeye başladık"

"Gücünü bu kadim toprakların insanlarının birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden alan gönül zenginliğimizi ve refah kaynaklarımızı tek parti faşizmi yok etmeye çalıştı"

"Rahmetli Menderes'ten itibaren sandıkta kazanılan zaferlerin çoğu darbe duvarlarına çarptı. Tek parti faşizminin yürüttüğü red, inkar ve asimilasyon politikaları bölgede hiçbir zaman huzuru ve güvenliği sağlayamadı"

"Bütün yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin gelişmesine yol açtı"