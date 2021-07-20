Üye Girişi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi

20.07.2021 06:59

Bir son dakika haberine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Hala Sultan Camii'ne gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'ne geldi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Ersin Tatar, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi - Son Dakika


Son Dakika

2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 22:56 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi 22:12 İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı 21:03 Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı 20:13 Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu 15:30 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
00:30
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi         
20:42
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş         
10:24
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 07:21:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını kılmak üzere Hala Sultan Camii'ne geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement