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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hala Sultan Camii'ne gelmesi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kuran-ı Kerim tilaveti LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'ne geldi.
Kaynak: AA
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