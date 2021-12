Son dakika: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRAZ SONRA PUTİN İLE GÖRÜŞMEM VAR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması programının sonunda, "Müsaadenizi istiyoruz, benim biraz sonra Putin ile görüşmem var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2021 Yılı Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Programı" na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBBM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yer aldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmasının başında, 'Erdoğan bugün vefat eden partimizin kurucularında, milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. "Çok farklı dönemden geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Camiamızın içinde çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder ömür son buluyor. Son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum orası. Rabbimden temennimiz odur ki bizleri de cennetiyle cemaliyle onurlandırsın. Tüm ailesine eşim, camiamız adına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MECLİSİMİZİN DE ONAYIYLA BU SÜRECİ KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlik meslek kanunu kısa zamanda TBMM'ye götüreceklerini belirterek, 'Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefete rağmen, Cumhur ittifakı olarak inşallah meclisimizin de onayıyla bu süreci kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, 'Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2023 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla hayata geçireceğiz vizyon belgemizi tekemmül ettirdik. Engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını özellikle kamu kullanımına açık alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önünden tüm engeller kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan onurunu zedeleyen her türlü kötü muameleden korunmasını esas alıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Çeşitli terapi yöntemlerini de içeren çeşitli sağlık hizmetlerini engelli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Afet ve acil durumlarına ilişkin risk azaltma çalışmalarını engellileri de kapsayacak şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Öğrenme güçlüğü yaşayan her çocuğumuz eğitim ve öğretime katılmasını temin ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin mesleki eğitim kurumlarında da kesintisiz şekilde yararlanabilmeleri için yatırımlarımızı yapıyor. Yeni nesil istihdam modelleriyle onları hayallerini kurdukları nitelikli alanlarda hayalini kurduklarını mesleklerini yapmaları istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine daha fazla destek veriyoruz. Kendilerine gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı da ihmal etmiyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi kamu kurumlarından başlayarak milletimizin tamamına rehberlik edecektir. Bu belgenin hakkıyla uygulanmasında hepimize görevler düşüyor. 84 milyon olarak el birliği içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Asıl meselenin fiziki engeller değil kalplerdeki zihinlerdeki engeller aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. Unutmayalım, 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanın gereği de birliktir, beraberliktir, kenetlenmektir, dayanışmadır, zorlukları birlikte göğüslemek sevinçleri de birlikte paylaşmaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından engelli bir öğrenci Erdoğan'a kendi yaptığı resmi hediye etti. Erdoğan çocuğun elini öptü ve bir süre sohbet etti. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 öğretmen atamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığına 500 engelli personel atamasını da gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 750 engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEM VAR"

Erdoğan konuşmasının sonunda salondakilere seslenerek, 'Müsaadenizi istiyoruz, benim biraz sonra Putin ile görüşmem var" dedi.