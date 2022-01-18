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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!

18.01.2022 20:04

Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krizli alakalı olarak "Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim kararına vardık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize ilişkin Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim kararına vardık" ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik durum hakkında konuşarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Bu doğrultuda atacağımız adımları sayın Cumhurbaşkanıyla değerlendirdik. Sırbistan'ın kalkınma hamlesine Türk firmaların katkı sunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yatırımlarımız toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Müteahhitlerimiz 823 milyon dolar değerinde 45 projeye imza attı. Müteşebbislerimize verdiği samimi destekten dolayı değerli dostuma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! 3 ülke liderleri bir araya geliyor

"323 PROJE VE FALİYET GERÇEKLEŞTİ"

Gerçekleşen projeler ve faaliyetle ilgili Erdoğan, "TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki seyahat ve turist sayıları da artış gösteriyor. Sırbistan'daki üç havaalanından ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Tüm bu gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunun somut göstergeleridir." dedi.

BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ KRİZ

Sırbistan ve Bosna Herkes arasındaki gerilime ilişkin de konuşan Erdoğan, "Görüşmemizde Balkanlardaki barışa atfettiğimiz önemi güçlü bir şekilde ifade ettik. Sırbistan'ın Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bölgemizde barış açısından çok çok önemlidir. Tüm tarafların Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü zedeleyici adım atmalarından imtina etmeleri ve sorumlu davranmaları şarttır. Buradaki üçlü yapının Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan'da yapılacak seçimin akabinde istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirip toplantı yapalım ve bu toplantıyla özellikle Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak, ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız." dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! 3 ülke liderleri bir araya geliyor

İSRAİL VE AKDENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

İsrail ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin Erdoğan, "Berat Bey'in bakan olduğu zaman İsrail'le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız; petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Sondaj, sismik araştırma gemilerini boşa almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize, bölgeye İnşallah imkanlar sağlamanın gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE İMZALANAN 4 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı! - Son Dakika


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