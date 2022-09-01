Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

"EĞİTİM MİMARI MISINIZ ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MI?"

Geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan arbedeye üstü kapalı değinen Erdoğan, tüm öğretmenlere seslendi.Konu üzerinden sık sık paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum." dedi.

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