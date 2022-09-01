Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım

01.09.2022 12:30

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20.000 Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla sokağa çıkan öğretmenlere değinerek "Boykot çağrısı art niyetli bir girişim. Bırakın boykotu, bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı.

"EĞİTİM MİMARI MISINIZ ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MI?"

Geçtiğimiz günlerde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla eylem yapan öğretmenlerle polis arasında çıkan arbedeye üstü kapalı değinen Erdoğan, tüm öğretmenlere seslendi.Konu üzerinden sık sık paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum." dedi.

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