Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bütçe 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek bir belgedir" - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bütçe 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek bir belgedir"
23.12.2020 13:22
Son dakika gündem haberi: AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM...
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu bütçe 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek bir belgedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette her bütçe önemlidir. Ama bu yıl koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe girecek olması sebebiyle 2021 bütçesi ayrı bir öneme sahiptir"
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