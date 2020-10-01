Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan: "Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor."

Erdoğan: "Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak."

Erdoğan: "Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."