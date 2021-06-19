Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı... - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı...
19.06.2021 18:01
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz, benzerlerini de kınayacağız." - İSTANBUL
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