Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Burada öğretmenlere seslenen Erdoğan, eğitim-öğretim alanıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Kürsüdeki konuşmasını bitirdikten sonra bazı öğretmenleri sahneye davet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte atama butonuna bastı.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÜZERİNDEN SİYASET YAPTILAR"

Erdoğan açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesinde ket vuran engelleri kaldırarak büyük ilerleme kaydettik. 28 Şubat sürecinde sadece üniversite eğitim hakları değil, istihdam engellerini giderdik. Bugün okullarımızda 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yarısını kadınlar oluşturuyor. Öğretmenlerimizin haklarını güçlendirme noktasında önemli iyileştirmelere gittik. Bizden önce iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Öğretmenlerimizin bu meşru talepleri yerine getirilmedi. 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi gideriyoruz. Bu sene öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular. Uzman ve başöğretmen imkanlarıyla öğretmenlerimize ilave mali haklar sağladık.

"GEREKEN ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Salgının sağlıkla ilgili tarafı ortadan kalktıkça diğer alanlardaki etkileri gün yüzüne çıkıyor. Ekonomiden kamu güvenliğine pek çok alanda ciddi sıkıntılara yol açtığına şahit oluyoruz. Öğretmenlerimizle her konuştuğumuzda bedenen sınıfta, zihnen başka yerlerde olan çocuklar görüyoruz. Bu konudaki serzenişleri duyuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmeleri için gereken çabayı gösteriyoruz."