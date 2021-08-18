Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük Deprem Dönüşümü'nü ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başlatılan 'Büyük Deprem Dönüşümü' hareketini, Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.