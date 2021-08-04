Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, güney bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili de konuştu.
Yangınların yerleşim bölgesine sıçramasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir" dedi.
Belediyelerin sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Erdoğan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an ne yapıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır - Son Dakika