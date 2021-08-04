Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor: Yerleşim bölgelerindeki yangın oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, güney bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili de konuştu.

"YERLEŞİM YERLERİNDEKİ YANGINLARIN SORUMLULUĞU BÜYÜKŞEHİR'E AİT"

Yangınların yerleşim bölgesine sıçramasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir" dedi.

"HAYIR BİZİM SORUMLULUĞUMUZ YOK DİYEMEZLER"

Belediyelerin sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Erdoğan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an ne yapıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var" diye konuştu.