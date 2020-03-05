Son Dakika: Erdoğan, kendisine hakaret eden Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: Erdoğan, kendisine hakaret eden Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, kendisine hakaret eden Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı

16 dakika önce

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret içerikli söylemlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

TBMM'de CHP'nin İdlib ile ilgili önerge görüşmeleri sırasında yumruklu kavga çıktı. CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi. Olay sonrası, CHP'li milletvekili Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özkoç aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu düzeydeki açıklamalar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değil, cumhurbaşkanlığı makamını da itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır. CHP'nin yürüttüğü siyaset tarzı artık meşru bir siyaset anlayışından fazlasıyla uzaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, Türk Ceza Kanununda özel olarak himaye edilmektedir. TCK'da hakaret suçu normalde 125. maddede düzenlenmiştir ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu devlet ve millet aleyhine işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalarla ilgili olarak soruşturma yapılıp dava açılması halinde ilgili kişiler TCK 299. maddesine göre yargılanacaktır. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

ARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

ÖZKOÇ'UN SÖZLERİ KAVGA ÇIKARDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan için hakaret içeren ifadeler kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Son Dakika: Erdoğan, kendisine hakaret eden Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı
TBMM'de İdlib oturumunda yumruklu kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak

Meclis'teki kavga sonrası AK Parti'den ilk açıklama: CHP Grup Başkanvekili açık bir ihanet içerisindedir

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:16 
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