Cumhurbaşkanı Erdoğan (Çıkış açıklaması): "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündemdeki idam tartışmaları ile ilgili daha önceki ifadelerini yineleyerek "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" dedi.