Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü milletimize bir müjde vereceğimize inanıyorum (2) - Yeniden - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye 'nin Doğu Akdeniz 'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesi Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda davetli katıldı. Program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte fabrika içerisinde incelemelerde bulundu.

'SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDADIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim tesisini Türkiye'ye kazandıran Kalyon Holding'i ve projeye destek veren bakanlıkları tebrik etti. Yenilenebilir enerjinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin üretimle beraber inovasyona ve AR-GE faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor. Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır" dedi.Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs sebebiyle yatırımların durduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin özgün bir yol izlediğini söyledi. Erdoğan, "Bu süreçte salgınla mücadeleyi sekteye uğratmadık. İnsanımızın sağlığından taviz vermeden, hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden ekonomimizi yeniden büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz. Dünya genelinde 800 bin insanın canına mal olan sağlık krizinin üstesinden gelmek elbette kolay değildir. Salgın sadece sosyal hayatı değil, üretimden ticarete, turizmden eğitime kadar günlük yaşantımızın her alanını da etkilemiştir. Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ile bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden birisidir. Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır. Havayolu trafiğinin de kaybettiği ivmeyi tekrar yakaladığını görüyoruz. Turizm sektörümüz toparlanmaya başlamıştır. Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, hamd olsun Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. İnşallah bu tempoyu daha da arttırmakta kararlıyız" diye konuştu.'YENİ BAŞARI HİKAYERELERİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ'Erdoğan, koronavirüs salgınıyla değişen küresel dinamiklerin, Türkiye'nin önünde yeni kapıların aralanmasına, yeni fırsatların belirlenmesine vesile olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte bize düşen, işi gücü karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan üretime, yatırıma devam etmektir. CHP zihniyetinin bizi esir almasına eğer izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahküm ederiz. Milletin mücadelesine destek olmak yerine, takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiç bir şey yoktur. Türkiye'nin kalkınmasına katkı yapmak varken, sürekli ülkemizi karalayan, sağa sola Türkiye'yi şikayet eden bir muhalefet bu ülkeye tamamen yabancılaşmış demektir. CHP'nin tek derdi, otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir. Tüm müteşebbislerimizin, bu ülkenin aydınlık geleceğine güvenmelerin istiyorum. Nasıl bugün daha iyiysek, yarın çok daha iyi bir konumda olacağız. 18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Bunu da son 18 yılda olduğu gibi CHP'nin sorumsuz siyasetine rağmen başaracağız" ifadesini kullandı.'DOĞU AKDENİZ'DE DAYATILAN SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ'Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde yüz haklı olduğumuz meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız. Evlatlarımıza kendi haklarını savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu ülke teslim edemeyiz. Geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık. Özellikle tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. Misakı milli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Sadece uğrunda şehitler verdiğimiz toprakları kaybetmedik, aynı zamanda güneyimizdeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık" dedi.'CHP'DEN TÜRKİYE EKSENLİ HAREKET ETMESİNİ İSTİYORUZ' Ege ve Akdeniz'de yüzleştikleri kronik sorunların temelinde bu dönemde yapılan yanlış hamlelerin bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Zamanın şartlarına sığınarak hataları örtmeye çalışmak kolaycılıktır. CHP'nin, ana karamızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor. CHP bu kötü mirası ile hesaplaşmak yerine pişkince bizi eleştirmekte, Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. Siyasi hırslarını ülkenin çıkarlarının önüne koyan bir partiden milli bir taviz beklemek elbette gerçekleşmesi zor bir hayaldir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar stratejik öneme sahiptir. CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine, en azından Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. CHP yönetiminden Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil, milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN AÇILACAĞINA İNANIYORUM'Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu belirterek, "Hiçbir sömürgeci güç, hiçbir tehdit ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz hiç kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Biz Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz sadece milletimizin hakkını, Kıbrıs Türklerinin hukukunu savunuyoruz. Gerilim yerine müzakerenin, kavga yerine konuşarak, anlaşarak çözmenin peşinde olduk. Bugün de aynı samimiyetle hareket ediyoruz. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil düşürecek, diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsak bu işin heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.BAKAN ALBAYRAK: O TOHUM BUGÜN TARİHİ BİR TESİSE DÖNÜŞÜYORHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da çok önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çok önemli değişim ve dönüşüm sürecinin başladığını söyleyen Albayrak, "Türkiye'nin enerji alanında orta ve uzun vadeli hedeflerini, atılacak adımlarını 'Milli Enerji ve Maden Politika Belgesi' dediğimiz, biz buna bakanlıkta 'yeşil kitap' diyoruz, bütün bunları kayıt altına almıştık. Bu kitap çerçevesi içerisinde temel bir ilke belirledik. 'Doğru politikalar ve doğru adımlar ile enerjinin her alanında dışa bağımlılığı kırabiliriz' diye ifade ettik. Enerjinin her alanında yerli kaynaklar, yerli teknoloji ile üretim yaparak ancak bu manada büyük ve güçlü Türkiye idealine yürüyebiliriz bilincinde olduk. Bu inanç ile bağlantılı olarak o gün bir tohum attık. 'YEKA' adını verdiğimiz bu tohum ki YEKA'yı anons ettiğimizde sektör temsilcileri gülüp geçmişti. Buradan da onlara el sağlayalım. Bunun başarılabileceği noktasına birçoğu gülüp geçmişti. İşte o tohum bugün çok tarihi bir tesise dönüşüyor" dedi.'YENİLEBİLİR ENERJİDE TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKE HALİNE GELDİ'Bakan Albayrak, "Bu tesiste, Türkiye'nin Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek, ihracat kapasitesi de gelişmiş olacak. Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üreten ülke haline geldi. Ektiğimiz tohumlar her gün çınara dönüşecek. Yerli güneş fabrikası tesisi ile dünyanın en büyük Konya Karapınar 'daki güneş tarlasının panelleri burada üretilecek. Bunu inşallah güneşin yanında yerli rüzgar fabrikamız takip edecek" diye konuştu.'TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'Bakan Albayrak, Türkiye'nin değişim sürecini başlattıklarını belirterek, "Hedeflerimize emin adımlar ile ilerliyoruz. Ekonomik tam bağımsız hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Güzel bir sözümüz var; tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmazmış. Türkiye olarak bizlere bu süreçte köstek olanlar, ben onlara 'beton lobisi' diyorum, özellikle bunların beton edebiyatı, güttükleri bu beton söylemi onlar sonunda bu beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler. Biz bu dönüşümü gerçekleştirerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunu bu adımlar ile birlikte Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı. BAKAN DÖNMEZ: İLK MEYVEYİ TOPLUYORUZEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, fabrikanın sektöre hayırlar getirmesini dileyerek, şunları kaydetti: "Türkiye, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana, sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede, dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa 'da ise 3'üncü ülke oldu. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin güneşi daha fazla parlamaya devam edecek. Bu alana daha fazla yatırım çekmek, orta ve küçük ölçekli yatırımcıların da bu alana girmelerini sağlamak için ekim ayında ilk Mini YEKA-GES yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yenilenebilir enerjide sadece üretim değil tüketim tarafında da vatandaşlarımızı bu sürecin bir parçası haline getirecek Yeşil Tarife'yi devreye aldık. Elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından almak isteyen vatandaşlarımız ilgili tedarik şirketi vasıtasıyla Yeşil Tarife'ye geçiş yapmaya başladı. Vatandaşlarımız tutum ve davranışlarıyla sektörün geleceğinde aktif rol oynayacaklar. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yenilenebilir enerji yatırımları da artacak."

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

