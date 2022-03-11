Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Belek'teki Mecek Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Belek'teki Mecek Camisi'nde kıldı

11.03.2022 14:19
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Belek'teki Mecek Camisi'nde kıldı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mecek Camisi'nde kıldı.

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Belek'teki Mecek Camisi'nde kıldı - Son Dakika


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