Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan

11.01.2021 19:43

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ifadesine aynı minvalde cevap veren Erdoğan, "Kasetle gelen sözde genel başkan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi, koronavirüs salgını ve kalkın hedefleri başta olmak üzere birçok konuya değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun 'sözde' ifadesine de tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na aynı minvalde cevap veren Erdoğan, "Kasetle gelen sözde genel başkan" dedi.

"YENİ TUZAKLAR KURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye uğradığı tüm saldırılara rağmen kararlılıkla yolunda devam ettikçe önümüzde yeni tuzaklar kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olmayan siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleridir. Bu gayretler vesayetin etkisinin kırılıp, milli iradenin güçlendirilmesi konusunda kat ettiğimiz mesafedir. Bu ülkede kimin cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayattığı günleri geride bırakmıştır.

Böylesine büyük devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler, bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosu ile işbaşına gelen, partisi içinde taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelen sözde genel başkanının sancısının sebebi budur. Bunları derdi millet, milli iradedir. Bunlara oy vermeyen hakim sözde hakim, öğretmen sözde hakim, çiftçi sözde çiftçidir.

"KILIÇDAROĞLU'NU CHP SEÇMENİNİN SAĞDUYUSUNA HAVALE EDİYORUZ"

Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine onun hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Teröriste terörist demekten aciz bu sözde genel başkanını öncelikle CHP'li seçmenin sağduyusuna sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Terör örgütlerinin eylemlerini gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Harekatların ruh dünyalarında yer açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Bir dönem kendi topraklarına sahip çıkmakta zorlanan ülkeden bölgesel ve küresel düzeyde saha ve masada hakim olmuş bir ülke olmamızı hazmedemiyorlar."

Varlık sebepleri olan sivil toplum görünümlü beşinci kol organizasyonlarının da medya görünümlü operasyon aygıtlarının maskeleri birer birer düşenler paniğe kapılmışlardır. Demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor."

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine sert tepki: Kasetle gelen sözde genel başkan - Son Dakika


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