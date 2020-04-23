Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız - Son Dakika

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız
24 dakika önce
Son dakika: Koronavirüs salgını gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye saat 21:00'da balkanlardan İstiklal Marşı'nı söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından hatırlatma yaparak, "Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla tüm Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı söyleyecek. Korona virüs salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan törenleri sosyal mesafe kuralları gölgesinde ve çocuklar olmadan gerçekleştirildi. Evlerinde 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve vatandaşlar ise saat 21:00'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuyla ilgili sosyal medyadan bir hatırlatma yaptı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:28
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