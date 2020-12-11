ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmasını öngören 12 maddelik tedbir paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın, altın ise 470 liranın üzerine çıktı. Trump'ın onayladığı karar sonrası bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayı saygısızlık olarak değerlendirdi.
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Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır - Son Dakika Ekonomi