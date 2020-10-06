Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz - Son Dakika

Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzün ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzün ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı' vesilesiyle verdiği mesaj, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) dergisinde yayımlandı. Temelleri 12'nci yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik geleneğinin, esnaf ve sanatkar kesiminin tarihinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Erdoğan, "Yalnızca ekonomik ve ticari değil toplumsal tarihimizde de çok müstesna bir yeri bulunan Ahilik kültürü, Selçuklu döneminden günümüze bu toprakların mayası olmuş, milletimizi bir ve diri tutmak gibi mühim bir rol oynamıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir" ifadelerini kullandı.

'ESNAFIN YANINDA OLMAK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA'Ülke genelinde 2 milyon üyesi bulunan, çalışanları ve aileleri de dahil edildiğinde 10 milyonluk büyük bir yapı olan TESK'in Türkiye'nin en önemli ve dinamik örgütlerinden biri olma özelliği taşıdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz de esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik ve toplumsal hayat açısından taşıdığı önemin bilincinde olarak bütün imkanlarımızla kendilerinin yanında olmayı her zaman önceliklerimiz arasında gördük. Bu cihetle, geleneksel hale getirdiğimiz 'Esnaf Buluşmaları' ile her yıl düzenli olarak esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişte esnaflık yapmış birisi olarak, resmi programlar dışında da fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye özel bir önem veriyorum. Esnaf ve sanatkarımızın alın teri döktüğü dükkanında içtiğim bir bardak çayın, kendileriyle ayaküstü de olsa yaptığım bir muhabbetin benim için ayrı anlamı ve önemi vardır. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geniş çaplı organizasyonlarla bir araya gelemesek de gönlüm ve desteğim her daim esnafımız ve sanatkarımızladır."'ESNAFIMIZA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde de hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını dile getirirken, salgının olumsuz etkilerinin azaltılması için hızlı bir şekilde 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Erdoğan, "Ahlakı, izanı ve vicdanı elden bırakmayan, Ahilik kültürünü özümsemiş, basiretli ve sorumluluk sahibi esnaf ve sanatkarlarımıza sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz. Günümüzün ahileri olarak gördüğüm kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızla el ele vererek Türkiye ekonomisini güçlendirmeye, ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden güvenliğe bütün alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeyi, yeni atılımlarla daha yüksek noktalara taşımak için en önemli gücümüz olan birliğimizden, beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimize, aziz milletimizin her bir ferdinin kendi alanında üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır" dedi.


Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz
Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz
Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz
Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz
Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ahilik, Esnaf, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Erdoğan: Ülkemizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika

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