Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine selam - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatmış olduğu evlat nöbetinin yıl dönümüne özel video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)