Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Çamlıca Kulesi'nin yer aldığı bir görsele de yer verdi.