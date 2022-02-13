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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı - Son Dakika

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı

13.02.2022 15:12
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Radyo Günü" paylaşımı

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, radyo camiası ve radyo çalışanlarının Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Çamlıca Kulesi'nin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Radyo Günü, cumhurbaşkanı, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Radyo Günü' paylaşımı - Son Dakika


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