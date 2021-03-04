Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen askeri helikopterle ilgili paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bitlis'te askeri helikopterin düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA