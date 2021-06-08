Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-Spor'a destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle gençlerin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve kendisinin de izlediği e-Spor turnuvası FIFA21 finalinin çok çekişmeli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"FIFA21, PUBG ve Zula'da dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz."