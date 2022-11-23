Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz

23.11.2022 14:23

Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusunu cevapladı. Erdoğan, "Siyasette küslük olmaz, eninde sonunda adımları atarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve ayaküstü tokalaşması kısa sürede gündem oldu. Servis edilen kareler yankı uyandırırken Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceği öne sürüldü.

Son Dakika! Erdoğan'dan 'Esad ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt: Siyasette küslük olmaz

"SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ"

Bugün TBMM'deki grup toplantısının ardından konu hakkında konuşan Erdoğan gazetecilerin "Beşar Esad ile görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" dedi. Sisi ile ikinci görüşmenin ne zaman olacağı sorusuna ise Erdoğan, "Tarih verilir mi?" ifadeleriyle karşılık verdi.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Sisi ile tokalaşması hakkındaki değerlendirmelere ilişkin konuşup, "Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz. Mümkün değildir ifadesini kullanmam, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" yanıtını vermişti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez kent ismi telaffuz etti: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez kent ismi telaffuz etti: Suriye'de Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab'ı temizleyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı sinyali sonrası, Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tampon bölge' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı sinyali sonrası, Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tampon bölge' paylaşımı

Suriye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşme olacak mı?' sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Mustafa Sarıgül'den kahkahaya boğan Çorum gafı! Videoyu izleyenler duyduklarına inanamadı
14:22 Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin korkutucu sesi kaydedildi
14:21 Fatih Terim'in favori ismini Jose Mourinho kaptı! Roma, yıldız futbolcuyu resmen kadrosuna kattı
13:52 17 yaşındaki Kaderi öldüren sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım
13:52 Kulüpler Birliği bomba bir gündemle bir araya geliyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz
13:27 İstanbul'da deprem sebebiyle yaralanan tek kişinin, Nijeryalı Delight Nweke olduğu belirlendi
13:21 Hayatta Her Şey Var programında şaşkınlık yaratan olay! 30 yıldır ihanete uğrayan kadının anlattıkları sunucunun ağzını açık bıraktı
12:31 Depremin salladığı Düzce için bir felaket uyarısıda Meteoroloji'den geldi! Kuvvetli yağış kapıda
19:01 Müslüman olan ABD'li yazar Shems Friedlander 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 14:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement