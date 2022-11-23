Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna cevap: Siyasette küslük olmaz

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ve ayaküstü tokalaşması kısa sürede gündem oldu. Servis edilen kareler yankı uyandırırken Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceği öne sürüldü.

"SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ"

Bugün TBMM'deki grup toplantısının ardından konu hakkında konuşan Erdoğan gazetecilerin "Beşar Esad ile görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" dedi. Sisi ile ikinci görüşmenin ne zaman olacağı sorusuna ise Erdoğan, "Tarih verilir mi?" ifadeleriyle karşılık verdi.

SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Sisi ile tokalaşması hakkındaki değerlendirmelere ilişkin konuşup, "Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz. Mümkün değildir ifadesini kullanmam, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor" yanıtını vermişti.