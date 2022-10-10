Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor

10.10.2022 21:01

Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa güzel haberi verdi. Yeni bir kredi paketi açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Esnaflara 60 ay vade yüzde 7,5 faizle 100 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak. Takibe düşen esnafa borçlarını ödemesi için yüzde 4 faizle kredi verilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada esnafa kredi müjdesi verdi. Erdoğan, Halkbank üzerinden 100 milyar liralık yeni bir destek paketini devreye alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.

Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor - Son Dakika
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