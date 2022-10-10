Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada esnafa kredi müjdesi verdi. Erdoğan, Halkbank üzerinden 100 milyar liralık yeni bir destek paketini devreye alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle:

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.

Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz.

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