Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanlarına tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA