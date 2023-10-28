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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı

Son Güncelleme: 28.10.2023 10:10

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı.

Ayrıntılar geliyor...

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı - Son Dakika
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