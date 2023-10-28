Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı
Son Güncelleme: 28.10.2023 10:10
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi gece boyu bombalayan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırıları durdurmalı.
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