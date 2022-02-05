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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

05.02.2022 19:20
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Sağ olun Fuat Bey. 'Geçmiş olsun' dilekleriniz için sizlere ve kabinemizdeki tüm bakan arkadaşlarıma, eşim Emine Hanım'la birlikte şükranlarımızı ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür - Son Dakika
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