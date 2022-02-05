Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Sağ olun Fuat Bey. 'Geçmiş olsun' dilekleriniz için sizlere ve kabinemizdeki tüm bakan arkadaşlarıma, eşim Emine Hanım'la birlikte şükranlarımızı ifade ediyoruz." paylaşımını yaptı.