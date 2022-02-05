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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Al Sani'ye teşekkür - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Al Sani'ye teşekkür

05.02.2022 23:41
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Al Sani'ye teşekkür

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim Emir Şeyh Temim, 'geçmiş olsun' dilekleriniz için eşimle birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde Katar halkına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Al Sani'ye teşekkür - Son Dakika


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