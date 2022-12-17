Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var

17.12.2022 15:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Tartışmanın bizimle ilgisi yok, şahsın hakimlere hakareti var. Taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Konuyla ilgili ilk yorumunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ifadeler kullandı.

"BİR TARAFTAN GÜLÜYORUZ BİR TARAFTAN ÜZÜLÜYORUZ"

Hakimlerin hakarete uğradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil. Yazılıp çizilenlere bakınca bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz. Tablo nettir. Anayasa'nın 138'nci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Bu kimseye kararları tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında bir çözüm aramadık." ifadelerini kullandı.

"TEK PARTİ FAŞİZM ARTIĞI ZİHNİYETİN MİLLETİMİZDEN KENDİNİ TİKSİNDİREN DURUMU BUDUR"

Erdoğan sürecin devam ettiği belirterek, "Karşımıza bir isim çıkaramadılar. Masadaki herkesin kafasında bir başka hesap ve niyetin olduğu cümle alemin malumudur. Birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masadaki hesabı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bu tek parti faşizm artığı zihniyetin milletimizden kendini tiksindiren durumu budur. Hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Ortada gelen bir yasak veya biten yargı süreci yok. Önce istinaf sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin eksiği veya hatası varsa orada gerekli düzenlemeler yapılabilir. Biz 6'lı masadaki bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız." dedi.

"BİRBİRLERİNE ÇALIM ATACAKLARINA ADAYLARINI AÇIKLASINLAR"

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bizim için adaylarının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını belirledi, işte meydanlar da gümbür gümbür. İş yapmayan 6'lı masa liderleri birbirine çalım atmakla uğraşacağına çıkıp adaylarını ilan etsinler. Yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur desinler. Biz de kiminle vizyon yarıştıracağımızı bilelim." dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan İmamoğlu davası yorumu: Cezası muhtemelen onaylanır Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan İmamoğlu davası yorumu: Cezası muhtemelen onaylanır YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Bakan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu aktardı: alı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
15:01 İrfan Can'dan Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus'a övgü dolu sözler: Hocamız, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek bir insan
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var
14:42 Şarkıcı Yusuf Güney, Survivor'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu
14:39 Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez: Türkiye AİHM'e imza atmış bir ülke, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde olması hukuksuzluktur
14:32 Erdoğan, istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi?
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın yeni ismi alandakilere sordu, çoğunluk kabul edince havaalanın adının değiştiğini duyurdu
14:25 Amatör Lig'de görev yapan teknik adam, futbolcularını bu rezil sözlerle azarladı: Yaptıklarınızı Ampute Ligi'nde yapmıyorlar
14:20 Zeynep Bastık, merdivenden düşerek omurga kemiklerini kırdı! Bir süre konser veremeyeceğini duyurdu
14:13 Rize'de bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 15:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası alması ile ilgili ilk sözler: Koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement