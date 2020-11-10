Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum
10.11.2020 18:33
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, "Seçim başarınızı tebrik ediyorum. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.
"ABD İLE YAKIN ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"
Erdoğan mesajında, "Seçim başarınızı tebrik ediyorum. ABD yönetimiyle yakın çalışma kararlılığımız devam edecek. Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının, dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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