Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıklıkla gündeme gelen Kanal İstanbul projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLAR DEVLET DEĞİL ZİLLET"

Kanal İstanbul'a karşı çıkan muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş insanlarından bankacılara kadar herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için çalıştığımız ülkelere parmak sallayacak kadar muvazeneyi yitirdiler. 'Kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz' diyorlar. Bunlar daha şimdiden devlet nedir, devlet yönetmek nedir? Bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var. Bundan da haberleri yok. İktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Ama bunlar devlet değil zillet. Lafa gelince bizi tek adamlıkla itham edenler ama kendileri millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktalar." dedi.

"KARŞIMIZDA PROJE ÜRETEMEYEN BİR CHP VAR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil millete kazandıracağımız eserlerin kavgasını yapmak isterdik. Mesela biz Kanal İstanbul dedik, onların daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Karşımızda mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız da yaptırmayız' diyen, proje üretemeyen CHP var. Onun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Türkiye bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul'a da sahip olacaktır. Bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz.

"KAZIYA SÜRATLE BAŞLIYORUZ"



Altyapı deplase çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanalın her iki tarafına inşa edilecek şehirler depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanacak sıkışıklığı giderme çabasıdır. Özellikle şu anlatacaklarımı aziz milletimin dikkatle takibini rica ediyorum. Uzunluğu 45 km. Taban genişliği en dar yerinde 275 metre, derinliği 20.75 metre olan Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır.

Yalanlara inanmayın. Türkiye Kanal İstanbul'una kavuşacak. Altyapı deplase çalışmalarının ardından Kanal İstanbul'un kazısına da süratle başlıyoruz."