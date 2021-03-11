Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2)

11.03.2021 21:20
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca koronavirüs mücadelesinde yapılan destek, paket ve vergi indirimlerini sıraladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca koronavirüs mücadelesinde yapılan destek, paket ve vergi indirimlerini sıraladı.

Bu kapsamda; 828 bin esnafın 5,6 milyar TL'Iik hazine faiz destekli kredileri ertelendi. İş yeri kira stopajı yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan, reklam, çevre temizlik vergileri, faaliyet göstermedikleri tarihler için tahsil edilmedi. 345 bin işletmenin ve 7 milyon vatandaşımızın finansman ihtiyacının Hazine kefaleti ile karşılanması sağlandı. 10 milyar TL'lik Turizm Destek Paketi uygulamaya konuldu. Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılmak üzere 30 milyar TL'Iik destek paketlerinden yararlanma imkanı getirildi. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılarak teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere ve vatandaşlara finansmana erişim kolaylığı sağlandı. 44,3 milyar TL'Iik Temel ihtiyaç Kredi Paketleri sunuldu.Erdoğan'ın paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 1 yılda hazırlanan paketler de şu şekilde yer aldı: Ekonomik istikrar Kalkanı, Paketi Mikro İşletmeler Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, Finansman Destek Paketi, Eximbank Stok Destek Paketi, TOBB Nefes Kredi Destek Paketi, Temel ihtiyaç Kredi Destek Paketleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kredi Destek Paketi.VERGİ İNDİRİMLERİAyrıca, koronavirüs aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 2021 yılı sonuna kadar yüzde 1'e indirildi. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e, yeme- içme, sinema tiyatro müze, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.TİCARET BAKANLIĞICumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer Twitter paylaşımında ise Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetlerine yer verildi. Buna göre; Irak, Bulgaristan ve İran gümrüklerinde Temassız Ticaret uygulaması yürütüldü, ticaretin etkin, kontrollü ve güvenli bir şekilde devamlılığı sağlandı. İhracatçıların dijital ortamda pazarlama faaliyetleri desteklendi, firmaların 2 bin 500'ün üzerinde yabancı firma ile yaklaşık 9 bin 500 iş görüşmesi gerçekleştirmesi sağlandı. e-Ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020'de yüzde 80, 2021'de yüzde 60 oranında, site başına 8 bin TL'ye kadar desteklendi. 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasından 135 bin KOBİ faydalandı. Kampanya ile 7 bin 76 kişiye istihdam sağlandı, 3 bin 761 KOBİ e-Ticaret ile tanıştı, KOBİ'lere vadesinden önce 1,2 milyar TL transfer edildi.

Yerli üreticiyi korumak için 5 bin 220 ürün grubuna ilave Gümrük Vergisi uygulanmaya başlandı. 1 milyona yakın esnafa 3 ay süreyle aylık bin TL gelir kaybı desteği sağlandı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle kira desteği uygulaması başlatıldı. Salgın kısıtlamalarından etkilenen işletmelere yönelik Ciro Kaybı Desteği hayata geçirildi. 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar TL tutarında Hazine faiz destekli kredi kullanma imkanı sağlandı. 760 bin 71 esnaf ve sanatkara 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. 30 bin esnaf ve sanatkarın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş 650 milyon TL'lik borcu yapılandırıldı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı etkin denetim yapıldı, söz konusu denetimler neticesinde toplam 31.6 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı, Twitter, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı (2) - Son Dakika


Son Dakika

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